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В Башкирии восемь человек пострадали от грибов с начала сезона

С начала грибного сезона в Башкирии отравились восемь человек.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

С начала грибного сезона в больницы Башкирии обратились восемь человек с отравлениями. В региональном Роспотребнадзоре предупредили, что такие отравления особенно опасны и могут закончиться трагедией.

Чаще всего проблемы возникают, когда люди путают съедобные грибы с ядовитыми или собирают их в неподходящих местах, например, у дорог, где в почве скапливаются вредные вещества, говорят специалисты.

— Даже хорошие грибы могут стать опасными в засуху или после контакта с химикатами, — предупреждают в ведомстве.

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