Обвинение требует 10 лет колонии для экс-главы УКС Перми Чирковой

Запрос гособвинения был озвучен на очередном заседании суда в отношении обвиняемой в получении взятки бывшей чиновницы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что следствие установило, что в 2022 году Ирина Чиркова, которая ранее возглавляла городское УКС, получила от бизнесмена Сергея Микова взятку за покровительство.