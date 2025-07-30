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Обвинение требует 10 лет колонии для экс-главы УКС Перми Чирковой

С неё также хотят взыскать штраф в 54,5 миллиона рублей.

Источник: Freepik

Сторона обвинения требует наказание в 10 лет колонии для экс-главы управления капитального строительства (УКС) администрации Перми Ирины Чирковой, сообщает РБК Пермь.

Запрос гособвинения был озвучен на очередном заседании суда в отношении обвиняемой в получении взятки бывшей чиновницы. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что следствие установило, что в 2022 году Ирина Чиркова, которая ранее возглавляла городское УКС, получила от бизнесмена Сергея Микова взятку за покровительство.

По версии правоохранителей, особое отношение руководителю «Строительно-монтажного треста № 6» требовалось из-за проведения работ на нескольких муниципальных объектах в Перми. Сам директор треста был приговорён к пяти годам лишения свободы.

Утром 30 июля стали известны требования к наказанию, которые озвучила сторона государственного обвинения. По данным РБК Пермь, для экс-главы УКС было запрошено 10 лет лишения свободы в колонии, а также штраф в 54,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее Ленинский районный суд изменил формулировку увольнения Ирины Чирковой. После задержания руководительница ушла из управления «по собственному желанию». Прокуратура решила оспорить такую формулировку — суд согласился с надзорным органом и изменил её на «уволена в связи с утратой доверия».