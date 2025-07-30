В Гродненском районе четвертый день ведутся поиски пропавшего мужчины

37-летний мужчина ушел из дома в деревне Подлабенье. Сотрудники Гродненского РОВД не прекращают поиски. В день поступления сообщения был задействован весь личный состав райотдела, в последующем сотрудники работают в тандеме со спасательными службами. Вчера милиционеры вместе с ОСВОД детально обследовали значительный участок реки Неман, протяженностью 33 км.
В то же время сотрудники Гродненского РОВД совместно с МЧС проверяли лесные массивы в окрестностях деревни. К сожалению, пока никаких следов пропавшего не обнаружено. Сегодня поиски продолжатся.
Правоохранители просят всех, кто видел пропавшего Мельничука Александра Сергеевича, сообщить в милицию по телефону 102. Его приметы: на вид 35−37 лет, рост 175−180 см, короткая стрижка, темные волосы, был одет в красную майку, красную кепку, серую мастерку, зеленые штаны, черные ботинки.