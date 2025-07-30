В Гродненском районе четвертый день ведутся поиски пропавшего мужчины

37-летний мужчина ушел из дома в деревне Подлабенье. Сотрудники Гродненского РОВД не прекращают поиски. В день поступления сообщения был задействован весь личный состав райотдела, в последующем сотрудники работают в тандеме со спасательными службами. Вчера милиционеры вместе с ОСВОД детально обследовали значительный участок реки Неман, протяженностью 33 км.