В Хабаровске перед судом предстанут мошенники, выдававшие себя за риелторов

Жертв приглашали в офис на улице Комсомольской, где под предлогом оформления договора информационных услуг выманивали деньги. Один из участников группы представлялся собственником квартиры по телефону, подтверждая фиктивную сделку. После оплаты клиенты отправлялись по указанному адресу, но обнаруживали, что арендодатель исчез, а номер телефона больше не работал.