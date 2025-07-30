В Хабаровске перед судом предстанут мошенники, выдававшие себя за риелторов

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступной группы, обвиняемых в крупном мошенничестве при оказании риелторских услуг. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Хабаровского края Олег Андросенко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, с сентября 2023 по апрель 2024 года злоумышленники действовали под видом агентов по недвижимости, предлагая жителям Хабаровска аренду несуществующих квартир. Они размещали в интернете фальшивые объявления с фотографиями жилья, скачанными с различных площадок, и указывали одноразовые номера телефонов.
Жертв приглашали в офис на улице Комсомольской, где под предлогом оформления договора информационных услуг выманивали деньги. Один из участников группы представлялся собственником квартиры по телефону, подтверждая фиктивную сделку. После оплаты клиенты отправлялись по указанному адресу, но обнаруживали, что арендодатель исчез, а номер телефона больше не работал.
36 потерпевших из Хабаровского края, Сахалинской и Самарской областей потеряли в общей сложности более 430 тысяч рублей. Дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.