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Режим ЧС введён в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения

В Петропавловске-Камчатском из-за сильного землетрясения решили ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Евгений Беляев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он проинформировал в своём Telegram.

«В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением», — написал мэр.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.

«Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. Ведётся соответствующая работа в условиях после сильного землетрясения», — добавил он.

Ранее правительство Сахалинской области заявило, что в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшего землетрясения и цунами.