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На территории Красноярского края действуют три лесных пожара

В тушении принимают участие 106 человек, задействована одна единица техники.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Краевой лесопожарный центр

На утро 30 июля в Красноярском крае действуют три лесных пожара на площади 14 га — тайга горит в Терянском, Усинском и Байкитском лесничествах. В тушении принимают участие 106 человек и одна единица техники.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали два пожара на площади 24 га — возгорания действовали в Нижне-Енисейском и Усинском лесничествах. Предварительно, тайга горела из-за сухих гроз.

При обнаружении пожара в тайге звоните по номеру: 8−800−100−94−00.