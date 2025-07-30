На территории Красноярского края действуют три лесных пожара

На утро 30 июля в Красноярском крае действуют три лесных пожара на площади 14 га — тайга горит в Терянском, Усинском и Байкитском лесничествах. В тушении принимают участие 106 человек и одна единица техники.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали два пожара на площади 24 га — возгорания действовали в Нижне-Енисейском и Усинском лесничествах. Предварительно, тайга горела из-за сухих гроз.
При обнаружении пожара в тайге звоните по номеру: 8−800−100−94−00.