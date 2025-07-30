Самарчанка сняла 77 тысяч рублей с карты своего друга и украла его часы

В Самаре местный житель обратился в полицию с заявлением о краже дорогих часов и несанкционированном снятии денег с его банковской карты. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел, когда мужчина временно проживал у знакомой после выписки из медицинского учреждения.