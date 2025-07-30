Самарчанка сняла 77 тысяч рублей с карты своего друга и украла его часы

В Самаре местный житель обратился в полицию с заявлением о краже дорогих часов и несанкционированном снятии денег с его банковской карты. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел, когда мужчина временно проживал у знакомой после выписки из медицинского учреждения.
Полицейские установили, что 40-летняя знакомая потерпевшего, имеющая судимость, продала его часы в ломбард, а затем сняла с его карты 77 тысяч рублей. Женщина полностью признала вину, заявив, что потратила деньги на личные нужды.
Кировский районный суд Самары приговорил злоумышленницу к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
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