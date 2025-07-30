Импорт вне закона: иностранка пыталась продать почку в Казахстане

В середине июля оперативники получили информацию о том, что гражданка одного из соседних государств прибыла в Павлодар с целью продажи органа.
После обсуждения условий и стоимости она выразила согласие на сделку. Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой «продавец» была задержана с поличным при получении задатка.
Также в полиции напомнили, что запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.