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Импорт вне закона: иностранка пыталась продать почку в Казахстане

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Павлодарской области пресекли попытку продажи человеческого органа, сообщает МВД Казахстана.

Источник: Polisia.kz

В середине июля оперативники получили информацию о том, что гражданка одного из соседних государств прибыла в Павлодар с целью продажи органа.

После обсуждения условий и стоимости она выразила согласие на сделку. Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой «продавец» была задержана с поличным при получении задатка.

сообщил первый замначальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов

Также в полиции напомнили, что запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.