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50 детей из Самарской области отравились в поезде Кисловодск — Тында

ЧП произошло 29 июля. Юные спортсмены возвращались с соревнований по дзюдо.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

50 детей госпитализированы в больницы Краснодарского края. По предварительным данным, им стало плохо в районе станций Армавир и Кавказская. По сообщению минздрава Самарской области, сейчас сотрудники ведомства взаимодействует с коллегами из минздрава Краснодарского края.

Предположительно, у пострадавших детей «острый гастроэнтерит». Также сообщается, что соревнования по дзюдо «были организованы частным образом».

Проверку из-за случившегося уже организовала Южная транспортная прокуратура.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Кавказской транспортной прокуратурой по информации об отравлении детей при следовании в пассажирском поезде проводится проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщает ведомство.

Также уточняется, что уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По одной из озвученных версий, дети могли поесть некачественное мясо в вагоне-ресторане.