50 детей из Самарской области отравились в поезде Кисловодск — Тында

50 детей госпитализированы в больницы Краснодарского края. По предварительным данным, им стало плохо в районе станций Армавир и Кавказская. По сообщению минздрава Самарской области, сейчас сотрудники ведомства взаимодействует с коллегами из минздрава Краснодарского края.