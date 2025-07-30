На реке Лена возле деревни Коршуново судно село на мель. Следователи Братского следственного отдела проводят проверку по происшествию. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
— По итогам случившегося пострадавших нет, размер причиненного ущерба устанавливается, окружающей среды вред не нанесен, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следователи расследуют обстоятельства по признакам преступления «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». В ходе проверки изучат детали и причины произошедшего.