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На реке Лена возле деревни Коршуново судно село на мель

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На реке Лена возле деревни Коршуново судно село на мель. Следователи Братского следственного отдела проводят проверку по происшествию. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

— По итогам случившегося пострадавших нет, размер причиненного ущерба устанавливается, окружающей среды вред не нанесен, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следователи расследуют обстоятельства по признакам преступления «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». В ходе проверки изучат детали и причины произошедшего.