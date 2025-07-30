Брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов попал под амнистию

В Степногорске суд рассмотрел прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Степногорский городской суд Акмолинской оласти.
Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания Байжанову удовлетворено.
«В соответствии с ч.2 ст. 78 УК лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания. В силу Закона РК “Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан” сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям — на одну третью часть», — говорится в сообщении суда.
Приговором принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены Бахытжаном Байжановым в полном объеме.
Осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на ⅓ часть, и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы. Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, 9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений.
10 ноября в министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили. Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.
11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.
В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.
13 мая 2024 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.