Брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов попал под амнистию

«В соответствии с ч.2 ст. 78 УК лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания. В силу Закона РК “Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан” сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям — на одну третью часть», — говорится в сообщении суда.