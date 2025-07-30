В деревне Башкирии объявили карантин из-за бешенства

В деревне Калмиябаш Калтасинского района Башкирии с 28 июля действует карантинный режим. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Опасной зоной признали частное подворье на улице Молодежной.
На территории очага инфекции введен ряд ограничений. Согласно документу, в муниципалитете запрещено лечить зараженных животных, ограничен доступ для посторонних (кроме ветеринаров и местных жителей), нельзя ввозить или вывозить животных (кроме привитых), а также запрещено снимать шкуры с павших животных.
На прилегающей территории также действуют особые правила: отменены все мероприятия с участием животных, включая ярмарки и выставки. Вывозить животных можно только для убоя, и то при условии их вакцинации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.