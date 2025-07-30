Драку устроили на теплоходе в Павлодаре

«Отдых испорчен данными людьми, кидались в драку, нецензурно выражались, вели себя ужасно, толкнули беременную девушку. Весь час прогулки был потрачен попусту, только испортили настроение и потратили наши нервы. Их было семеро пьяных! Не пустили бы их, и проблем ни у кого бы не было!» — приводятся в публикации слова очевидца.