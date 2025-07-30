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Драку устроили на теплоходе в Павлодаре

В Павлодаре во время прогулки на теплоходе мужчины устроили драку. По словам очевидца, они были пьяны. Их доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: t.me/tipavlo

Видео с теплохода опубликовал Telegram-канала «Типичный Павлодар».

«Отдых испорчен данными людьми, кидались в драку, нецензурно выражались, вели себя ужасно, толкнули беременную девушку. Весь час прогулки был потрачен попусту, только испортили настроение и потратили наши нервы. Их было семеро пьяных! Не пустили бы их, и проблем ни у кого бы не было!» — приводятся в публикации слова очевидца.

Инцидент, произошедший на теплоходе 28 июля, прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области. Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев.

«Участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — отметили в ведомстве.