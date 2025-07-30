В Тольятти мужчина ранил сожительницу ножом во время ссоры

В Тольятти задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Подробности рассказала пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошёл в квартире на улице Мира во время совместного распития алкоголя. Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина 1989 года рождения ударил женщину ножом.
Пострадавшая 1981 года рождения была госпитализирована. Экспертиза подтвердила — ей причинён тяжкий вред здоровью. Подозреваемый признал вину.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключён под стражу.
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