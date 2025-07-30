Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти мужчина ранил сожительницу ножом во время ссоры

В Тольятти задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Тольятти задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Подробности рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл в квартире на улице Мира во время совместного распития алкоголя. Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина 1989 года рождения ударил женщину ножом.

Пострадавшая 1981 года рождения была госпитализирована. Экспертиза подтвердила — ей причинён тяжкий вред здоровью. Подозреваемый признал вину.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда мужчина заключён под стражу.

Ранее в Самаре взыскали штраф с женщины, оформившей маткапитал на вымышленного ребёнка.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.