Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.