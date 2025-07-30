Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в его карточке.
По какой именно статье Шыхлински объявили в розыск не уточняется.
В начале июля источник РИА Новости сообщал, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шыхлински задержали. Позднее местные СМИ писали, что его отпустили. При этом на опубликованных кадрах задержания видно, что его сын Мутвалы чуть не задавил оперативника, сдавая назад за рулем Mercedes. Против последнего возбудили уголовное дело.
Задержания в Екатеринбурге.
Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.