После серии краж велосипедов в Пермском крае задержали 34-летнего мужчину

Похищения двухколёсного транспорта произошли в Краснокамске. Как выяснили правоохранители, в тёмное время дня целый ряд велосипедов был украден со специализированных парковок возле домов и из многоквартирных зданий. Каждый из похищенных предметов стоил не менее 10 тысяч рублей.