После серии краж велосипедов в Пермском крае задержали 34-летнего мужчину

Полиция задержала 34-летнего мужчину после серии краж велосипедов в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МВД.
Похищения двухколёсного транспорта произошли в Краснокамске. Как выяснили правоохранители, в тёмное время дня целый ряд велосипедов был украден со специализированных парковок возле домов и из многоквартирных зданий. Каждый из похищенных предметов стоил не менее 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия и использовали полученные записи камер видеонаблюдения, чтобы отыскать подозреваемого. После этого был задержан 34-летний местный житель и возбуждены уголовные дела. Ранее судимого подозреваемого поместили под арест.
Сейчас следствие продолжается. В ГУ МВД по Пермскому краю напомнили жителям региона о необходимости быть бдительными и ответственными из-за увеличения количества краж велосипедов в летний период.