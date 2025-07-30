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После серии краж велосипедов в Пермском крае задержали 34-летнего мужчину

Транспорт крали ночью из домов и с парковок.

Источник: Аргументы и факты

Полиция задержала 34-летнего мужчину после серии краж велосипедов в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МВД.

Похищения двухколёсного транспорта произошли в Краснокамске. Как выяснили правоохранители, в тёмное время дня целый ряд велосипедов был украден со специализированных парковок возле домов и из многоквартирных зданий. Каждый из похищенных предметов стоил не менее 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия и использовали полученные записи камер видеонаблюдения, чтобы отыскать подозреваемого. После этого был задержан 34-летний местный житель и возбуждены уголовные дела. Ранее судимого подозреваемого поместили под арест.

Сейчас следствие продолжается. В ГУ МВД по Пермскому краю напомнили жителям региона о необходимости быть бдительными и ответственными из-за увеличения количества краж велосипедов в летний период.