В Красноярском крае украли 700 тонн снятого асфальта

«На автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в Емельяновском районе произошел неприятный инцидент. В ходе дорожных работ с 16 по 22 июля на 31-м километре был сформирован бурт из 700 тонн сфрезерованного асфальтобетонного покрытия… Однако 23 июля этот материал был похищен неустановленными лицами», — говорится в сообщении.