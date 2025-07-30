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В Красноярском крае украли 700 тонн снятого асфальта

Семьсот тонн снятого асфальта украли с дороги Красноярск — Енисейск.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Семьсот тонн снятого асфальта украли с участка ремонтируемой дороги Красноярск — Енисейск в Красноярском крае, сообщило управление автомобильных дорог региона.

«На автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в Емельяновском районе произошел неприятный инцидент. В ходе дорожных работ с 16 по 22 июля на 31-м километре был сформирован бурт из 700 тонн сфрезерованного асфальтобетонного покрытия… Однако 23 июля этот материал был похищен неустановленными лицами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снятый асфальт предназначался для дальнейших ремонтных работ, кражей занимается краевая полиция.