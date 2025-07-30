Пассажир припаркованного авто погиб и четверо в больнице после ДТП под Толочином. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Согласно данным, 30 июля примерно в 05.10 на 505 километре автодороги М-1 «Брест- Минск- граница Российской Федерации» неподалеку от деревни Старая Будовка 42-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Chery Tiggo, врезался в припаркованный на обочине Citroen. За рулем указанного авто находилась 50-летняя женщина.
В Толочинском районе автомобиль Chery Tiggo врезался в припаркованный Citroen — один человек погиб. Фото: телеграм-канал ГАИ Витебщины.
В ГАИ отмечают, что в результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир, который находился в Citroen, скончался. Водитель и ехавшие пассажиры 18, 21 и 22 лет были доставлены в больницу.
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