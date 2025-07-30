Роспотребнадзор назвал норовирусную инфекцию причиной отравления детей из Самары

Роспотребнадзор по железнодорожному транспорту раскрыл детали инцидента с массовым отравлением пассажиров в поезде, следовавшем по маршруту Кисловодск — Самара, сообщает 63.RU.
По предварительным данным, причиной болезни оказался норовирус. На текущий момент пациенты получают соответствующее медицинское лечение и находятся под постоянным наблюдением врачей.
Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, которое чаще всего проявляется гастроэнтеритом. Основные симптомы включают тошноту, рвоту, боли и урчание в животе. Реже возникают высокая температура и респираторные проявления.
Напомним, что вчера, 29 июля на маршруте «Кисловодск — Тында» произошло ЧП. С поезда, следующего через Самару, сняли 57 человек. Среди них — 50 детей и 7 взрослых. Все они возвращались в Самарскую область после соревнований.
Ранее мы писали, что в Тольятти задержан мужчина. Его подозревают в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью своей сожительницы.
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