Полиция ищет водителя, уехавшего с места ДТП под Магнитогорском

«Лиц, обладающих какой-либо информацией о водителе или автомобиле, а также очевидцах о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции. А также по телефону 02 (с мобильного-102). Конфиденциальность гарантируется», — комментируют госавтоинспекторы.