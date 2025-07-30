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Полиция ищет водителя, уехавшего с места ДТП под Магнитогорском

В результате аварии два человека получили тяжелые травмы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области ищут водителя, причастного к ДТП с двумя пострадавшими. В результате аварии они получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госавтоинспекции, утром 15 мая 2024 года на 13 километре автодороги «Обход Магнитогорска» в Агаповском районе при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, прямо на Mitsubishi Lancer.

Пытаясь избежать столкновения, водитель японской иномарки съехал в левый кювет. А неустановленный водитель уехал с места аварии. В результате ДТП двум пассажирам Mistubishi причинили тяжкий вред здоровью.

На данный момент правоохранителям известно, что машина у неизвестного водителя чёрная, с красным молдингом.

«Лиц, обладающих какой-либо информацией о водителе или автомобиле, а также очевидцах о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции. А также по телефону 02 (с мобильного-102). Конфиденциальность гарантируется», — комментируют госавтоинспекторы.