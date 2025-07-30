Полиция ищет водителя, уехавшего с места ДТП под Магнитогорском

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области ищут водителя, причастного к ДТП с двумя пострадавшими. В результате аварии они получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Госавтоинспекции, утром 15 мая 2024 года на 13 километре автодороги «Обход Магнитогорска» в Агаповском районе при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, прямо на Mitsubishi Lancer.
Пытаясь избежать столкновения, водитель японской иномарки съехал в левый кювет. А неустановленный водитель уехал с места аварии. В результате ДТП двум пассажирам Mistubishi причинили тяжкий вред здоровью.
На данный момент правоохранителям известно, что машина у неизвестного водителя чёрная, с красным молдингом.
«Лиц, обладающих какой-либо информацией о водителе или автомобиле, а также очевидцах о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции. А также по телефону 02 (с мобильного-102). Конфиденциальность гарантируется», — комментируют госавтоинспекторы.