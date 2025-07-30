В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

За сутки в лесах Иркутской области удалось потушить три пожара. Они затронули 18,4 гектара земли в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, причиной пламени стало неосторожное обращение с огнем жителями.
Утром 30 июля в Тайшетском районе был зафиксирован еще один лесной пожар. Сложность тушения возникла из-за удаленности огня и трудным доступом к нему. Сейчас пожар уже локализовали. Его тушат 44 специалиста, две пожарные машины и трактор для создания минерализованной полосы.