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В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

Утром 30 июля в Тайшетском районе обнаружили еще один пожар.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в лесах Иркутской области удалось потушить три пожара. Они затронули 18,4 гектара земли в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, причиной пламени стало неосторожное обращение с огнем жителями.

— Для тушения привлекли 53 специалистов МЧС, которые использовали восемь единиц наземной техники. Также участвовали три вертолета Ми-8, — прокомментировали в правительстве Приангарья.

Утром 30 июля в Тайшетском районе был зафиксирован еще один лесной пожар. Сложность тушения возникла из-за удаленности огня и трудным доступом к нему. Сейчас пожар уже локализовали. Его тушат 44 специалиста, две пожарные машины и трактор для создания минерализованной полосы.