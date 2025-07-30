В онкоцентре Уфы провели уникальную операцию на мозге женщины

В Республиканском онкодиспансере в Уфе впервые использовали систему интраоперационного нейромониторинга при удалении сложной опухоли головного мозга. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях.
По его словам, 75-летней пациентке с крупным новообразованием (6×6 см) в глубинных отделах мозга требовалось срочное хирургическое вмешательство. Обычно такие операции сопряжены с серьезными рисками, так как возможны нарушения речи, двигательных функций или чувствительности.
Благодаря инновационной технологии и мастерству нейрохирургов, опухоль удалили без осложнений. Состояние женщины стабильное, врачи отмечают хорошие показатели восстановления.
Суть нового метода заключается в постоянном контроле за работой нервной системы во время операции. Система позволяет проводить электрофизиологические тесты и даже временно пробуждать пациента в процессе вмешательства для проверки функций мозга, объяснил Рахматуллин.
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