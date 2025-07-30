Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В онкоцентре Уфы провели уникальную операцию на мозге женщины

В Уфе врачи удалили женщине огромную опухоль из мозга.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Республиканском онкодиспансере в Уфе впервые использовали систему интраоперационного нейромониторинга при удалении сложной опухоли головного мозга. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях.

По его словам, 75-летней пациентке с крупным новообразованием (6×6 см) в глубинных отделах мозга требовалось срочное хирургическое вмешательство. Обычно такие операции сопряжены с серьезными рисками, так как возможны нарушения речи, двигательных функций или чувствительности.

Благодаря инновационной технологии и мастерству нейрохирургов, опухоль удалили без осложнений. Состояние женщины стабильное, врачи отмечают хорошие показатели восстановления.

Суть нового метода заключается в постоянном контроле за работой нервной системы во время операции. Система позволяет проводить электрофизиологические тесты и даже временно пробуждать пациента в процессе вмешательства для проверки функций мозга, объяснил Рахматуллин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.