При взрыве бомбы в Таиланде пострадали шесть полицейских и гражданский

Вооруженные формирования, добивающиеся отделения региона, действуют на мусульманском юге страны уже более 70 лет. Однако значительная активизация конфликта, особенно на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват, началась с 2004 года. За этот период в результате столкновений погибло более 7 тысяч человек, а более 13 тысяч пострадало. Смена правительства Таиланда после выборов в мае 2023 года привела в тупик переговоры по мирному урегулированию, которые шли с 2013 года.