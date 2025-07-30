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При взрыве бомбы в Таиланде пострадали шесть полицейских и гражданский

В одной из южных провинций Таиланда произошел взрыв, в результате которого получили ранения шесть сотрудников полиции и один мирный житель.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По меньшей мере семь человек, включая шестерых полицейских, получили ранения в результате взрыва бомбы в таиландской провинции Наратхиват на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

По данным издания, целью атаки был полицейский мотопатруль. Все пострадавшие, среди которых один местный житель, были оперативно доставлены в больницу. Власти Таиланда возложили ответственность за взрыв на сепаратистов, активно действующих на юге королевства.

Вооруженные формирования, добивающиеся отделения региона, действуют на мусульманском юге страны уже более 70 лет. Однако значительная активизация конфликта, особенно на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват, началась с 2004 года. За этот период в результате столкновений погибло более 7 тысяч человек, а более 13 тысяч пострадало. Смена правительства Таиланда после выборов в мае 2023 года привела в тупик переговоры по мирному урегулированию, которые шли с 2013 года.