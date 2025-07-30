В Новосибирске задержали молодого человека за незаконное хранение оружия

Транспортная полиция воспользовалась случаем, чтобы напомнить гражданам о возможности избежать уголовной ответственности при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Согласно законодательству, лица, добровольно сдавшие огнестрельное, газовое, пневматическое (с дульной энергией свыше 7,5 Дж), холодное или метательное оружие, а также его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовного преследования за факт незаконного хранения.