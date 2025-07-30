В Новосибирске задержали молодого человека за незаконное хранение оружия

Сотрудниками линейного отдела МВД на станции Новосибирск задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия. Инцидент произошёл вблизи остановочной платформы Плехановская, где при досмотре у молодого человека был обнаружен и изъят пистолет.
«Дознавателем ЛО МВД России на станции Новосибирск в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ. За незаконные приобретение, хранение и ношение оружия ему грозит максимальное наказание на срок пять лет», — сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.
Транспортная полиция воспользовалась случаем, чтобы напомнить гражданам о возможности избежать уголовной ответственности при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Согласно законодательству, лица, добровольно сдавшие огнестрельное, газовое, пневматическое (с дульной энергией свыше 7,5 Дж), холодное или метательное оружие, а также его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовного преследования за факт незаконного хранения.
Расследование уголовного дела продолжается.