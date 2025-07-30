«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя информсистем

28 июля «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса, позже были отменены еще 12 рейсов. Причиной стали сбои в работе информационный системы авиакомпании. Уточняется, что билеты на отмененные рейсы подлежат возврату или переоформлению на даты в пределах 10 дней. По факту хакерской атаки на информационную систему авиакомпании было возбуждено уголовное дело.