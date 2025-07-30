«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя информсистем

«На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах», — уточнили в Telegram-канале «Аэрофлота».
В авиакомпании уточнили, что актуальную информацию о вылетах пассажиры могут получить на онлайн-табло официального сайта авиакомпании, а также на сайтах и табло аэропортов отправления.
28 июля «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса, позже были отменены еще 12 рейсов. Причиной стали сбои в работе информационный системы авиакомпании. Уточняется, что билеты на отмененные рейсы подлежат возврату или переоформлению на даты в пределах 10 дней. По факту хакерской атаки на информационную систему авиакомпании было возбуждено уголовное дело.
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