В Самаре осудили 37-летнего мигранта, убившего торговавшего клубникой пенсионера

В Самаре завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела. Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима 37-летнего иностранного рабочего, который весной 2023 года убил пожилого хозяина, у которого подрабатывал.
Трагедия разыгралась в частном секторе Куйбышевского района. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора во время работы в огороде. В приступе ярости наемный работник схватил кирпич и несколько раз ударил пенсионера по голове. 67-летний мужчина, который подрабатывал продажей клубники, скончался на месте.
Преступник не только лишил жизни хозяина, но и обыскал его дом, забрав около 200 тысяч рублей. После этого он скрылся, но был задержан в Казахстане и передан российским правоохранителям.
Следствие установило, что убийство было совершено с особой жестокостью. Суд учел все обстоятельства дела, включая кражу денег и попытку скрыться от правосудия, назначив максимально строгое наказание в рамках статьи об убийстве.
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