Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре осудили 37-летнего мигранта, убившего торговавшего клубникой пенсионера

В Самаре завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела. Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима 37-летнего иностранного рабочего, который весной 2023 года убил пожилого хозяина, у которого подрабатывал.

Трагедия разыгралась в частном секторе Куйбышевского района. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора во время работы в огороде. В приступе ярости наемный работник схватил кирпич и несколько раз ударил пенсионера по голове. 67-летний мужчина, который подрабатывал продажей клубники, скончался на месте.

Преступник не только лишил жизни хозяина, но и обыскал его дом, забрав около 200 тысяч рублей. После этого он скрылся, но был задержан в Казахстане и передан российским правоохранителям.

Следствие установило, что убийство было совершено с особой жестокостью. Суд учел все обстоятельства дела, включая кражу денег и попытку скрыться от правосудия, назначив максимально строгое наказание в рамках статьи об убийстве.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.