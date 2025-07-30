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В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар

В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар на площади 12,5 гектара.

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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован на площади 12,5 гектара, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

«Лесной пожар в районе населенного пункта Кабардинка в 11.10 ликвидирован на примерной площади 12,5 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении.

Во вторник, 29 июля, в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве на площади 9 гектаров, позднее возгорание было локализовано на площади 12,5 гектаров, к ликвидации пожара привлекали более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, был привлечен вертолет Ми-8.