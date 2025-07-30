В Геленджикском лесничестве ликвидировали пожар

Во вторник, 29 июля, в МЧС России сообщили о природном пожаре в Геленджикском лесничестве на площади 9 гектаров, позднее возгорание было локализовано на площади 12,5 гектаров, к ликвидации пожара привлекали более 130 человек и 24 единицы техники. Также к тушению, осложняемому труднодоступной гористой местностью и жаркой сухой погодой, был привлечен вертолет Ми-8.