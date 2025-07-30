Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск

Напомним, 1 июля в Екатеринбурге Шахина и его сына Мутвалы задержали. Тогда отец и сын были остановлены у ТЦ «Baku Plaza». За рулем Mercedes был Мутвалы. Во время силового захвата он сдал назад и сбил бойца в маске. Позже его отец был доставлен на допрос в СКР и отпущен в качестве свидетеля.