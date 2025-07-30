Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск

Согласно официальной базе МВД России, основанием для розыска является уголовная статья. О какой именно статье уголовного кодекса идет речь не уточняется.
Напомним, 1 июля в Екатеринбурге Шахина и его сына Мутвалы задержали. Тогда отец и сын были остановлены у ТЦ «Baku Plaza». За рулем Mercedes был Мутвалы. Во время силового захвата он сдал назад и сбил бойца в маске. Позже его отец был доставлен на допрос в СКР и отпущен в качестве свидетеля.
15 июля сына главы азербайжанской диаспоры задержали. Основанием для этого стало возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». 16 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински отправил под стражу.