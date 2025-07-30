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Умер первый фронтмен группы Iron Maiden

Скончался первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, пишет Billboard.

Его пребывание в составе Iron Maiden было недолгим, Дэй был приглашен басистом Стивом Харрисом в группу в конце 1975 года. Первоначальный состав просуществовал всего десять месяцев.

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