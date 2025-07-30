Житель Енисейского района подозревается в покушении на жизнь полицейского

Во время преследования один из инспекторов ДПС выстрелил не менее 15 раз по задним колесам автомобиля подозреваемого. После остановки в селе Верхнепашино мужчина, держа в одной руке пиротехническое устройство, а в другой — нож, угрожал инспектору ДПС и делал выпады ножом в его сторону.