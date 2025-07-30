Житель Енисейского района подозревается в покушении на жизнь полицейского

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
В Енисейском межрайонном следственном отделе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело против 38-летнего жителя Енисейского района. Его подозревают в покушении на жизнь сотрудника полиции по статье 317 Уголовного кодекса РФ.
По данным следствия, 29 июля 2025 года два инспектора ДПС, выполняя свои обязанности по обеспечению безопасности на дороге, заметили автомобиль на трассе Красноярск-Енисейск, который двигался опасно. Когда полицейские попытались остановить его, водитель попытался скрыться.
Не подчиняясь требованиям остановиться, подозреваемый выстрелил не менее четырех раз из пиротехнического устройства в сторону служебного автомобиля полицейских.
Во время преследования один из инспекторов ДПС выстрелил не менее 15 раз по задним колесам автомобиля подозреваемого. После остановки в селе Верхнепашино мужчина, держа в одной руке пиротехническое устройство, а в другой — нож, угрожал инспектору ДПС и делал выпады ножом в его сторону.
Чтобы остановить нападающего, полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако подозреваемый продолжал угрожать и действовать агрессивно.
Понимая опасность для своей жизни, инспектор ДПС выстрелил в ноги подозреваемого. Мужчина оказал активное сопротивление и сел на водительское сиденье служебного автомобиля, после чего полицейские сделали еще несколько выстрелов в его конечности, что позволило остановить его действия.
Подозреваемый был задержан и доставлен в больницу. В ближайшее время с ним проведут допрос о произошедшем. Также будет проведена проверка законности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в ходе инцидента.