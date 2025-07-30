В Геленджике приступят к восстановлению разрушенной крепости «Грозовые ворота»

В Геленджике волонтеры приступят к восстановлению крепости «Грозовые ворота», пострадавшей от действий вандалов. Добровольцы займутся расчисткой территории, которая является популярной туристической достопримечательностью, оставшейся после съемок одноименного фильма.
По словам арендатора территории Александра, инцидент произошел вечером 28 июля. Местные жители слышали хлопки в районе крепости, но только утром обнаружилось, что часть конструкции разрушена. Арендатор обратился в полицию.
«Грозовые ворота» для меня — символ патриотизма. Все туда ездили, вспоминали фильм старый. В нынешних событиях многие из патриотических чувств туда приезжали", — пояснил Александр.
Крепость, построенная в начале 2000-х годов, как декорация для фильма, со временем стала популярным туристическим объектом. Арендатор следил за ее состоянием и поддерживал внешний вид.
Теперь 30 июля местные жители и добровольцы начнут расчистку обломков, потому что из-за повреждений экскурсии к крепости временно приостановили.