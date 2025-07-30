Мишкинский район Башкирии возглавила Лариса Александрова

В Миякинском районе Башкирии выбрали нового руководителя администрации. Им стала Лариса Александрова, которая с конца июня временно исполняла эти обязанности после ухода предыдущего руководителя Павла Трапезникова, ныне возглавляющий Бирский район.
Добавим, что с назначением Александровой в Башкирии теперь шесть женщин руководят муниципальными образованиями.
Новый глава района является местной уроженкой. Известно, что 52-летняя Лариса Александрова окончила Бирский пединститут и начинала карьеру школьным учителем русского языка и литературы в Мишкино. Более двадцати лет назад она сменила сферу деятельности, возглавив районный отдел записи актов гражданского состояния.
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