Экс-полицейского осудят за избиение мужчины и женщины в Петербурге

— Вечером 23 апреля фигурант, патрулируя на улице Зины Портновой, задержал мужчину и женщину, предположив, что они совершили административное правонарушение. После этого он, без законных оснований, ударил первого много раз руками и ногами по голове и туловищу, затем вторую — четыре раза ладонью по голове, — напомнили в ведомстве.