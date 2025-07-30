Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-полицейского осудят за избиение мужчины и женщины в Петербурге

Бывшему сотруднику ППС из Северной столицы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июля, следователи завершили расследование уголовного дела против экс-сотрудника патрульно-постовой службы, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

— Вечером 23 апреля фигурант, патрулируя на улице Зины Портновой, задержал мужчину и женщину, предположив, что они совершили административное правонарушение. После этого он, без законных оснований, ударил первого много раз руками и ногами по голове и туловищу, затем вторую — четыре раза ладонью по голове, — напомнили в ведомстве.

После этого в отношении полицейского возбудили уголовное дело по третьей части статьи 286 УК РФ. Его отстранили от службы. Материалы разбирательства передали в суд, где их рассмотрят по существу.