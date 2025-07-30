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В Самаре незапланированно сел рейс в Киргизию из-за больного пассажира

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч».

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Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч». Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», экипаж принял решение о посадке после ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Самаре, где пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь. После непродолжительной остановки лайнер продолжил полет по запланированному маршруту.

Ранее мы писали о том, что в небе над Самарской областью в двигатель одного из самолетов попала птица. Происшествие никак не повлияло на работу транспорта.

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