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Time Magazine: На АЭС «Фукусима» прошли эвакуационные мероприятия после землетрясения на Камчатке

Рано утром в среду у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. После землетрясения несколько стран по всему миру, включая Японию и США, выпустили предупреждения о цунами и ввели режим наблюдения в ряде районов. В Японии решили перестраховаться и приступить к эвакуационным мероприятиям на печально известной АЭС «Фукусима», пишет Time Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Японское метеорологическое агентство в 9:40 утра по местному времени выпустило предупреждение о цунами от побережья Хоккайдо на севере до префектуры Вакаяма и южных островов Японии. Агентство призвало жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться. Предупреждения об эвакуации касаются почти 2 млн человек, в том числе более 10 000 человек на Хоккайдо, уточняет издание.

Агентство прогнозирует высоту цунами минимум в три метра и отмечает, что цунами обычно включает в себя несколько волн в течение длительного периода, которые могут внезапно увеличиться в высоту.

«Цунами будут повторяться. Не покидайте безопасных мест, пока предупреждение не будет снято», — говорится в заявлении агентства. По его данным, цунами может продолжаться более одного дня.

В прибрежных городах Хоккайдо в 10:46 утра по местному времени были зафиксированы волны высотой 30 сантиметров, а на порт Токати на Хоккайдо обрушились волны высотой 40 сантиметров. На 13:00 по местному времени цунами зафиксированы в гродах Эримо и Хаманка, в портах Ханасаки и Кусиро. В Тохоку и Канто наблюдались волны высотой от 20 до 40 сантиметров.

Аэропорт Сендай в префектуре Мияги на северо-востоке Японии закрыл свои взлетно-посадочные полосы. Было приостановлено движение некоторых поездов вблизи прибрежных районов и на Хоккайдо.

Работники атомной электростанции «Фукусима» на северо-востоке Японии были эвакуированы.

В 2011 году электростанция вышла из строя после землетрясения магнитудой 9,0 у берегов северо-восточной Японии и мощного цунами, которые привели к крупнейшей ядерной аварии в стране и второй по величине в мире за всю историю наблюдений. Сегодняшнее землетрясение на Камчатке признано сильнейшим после землетрясения в Японии 2011 года.

«Мы эвакуировали всех рабочих и служащих» на АЭС «Фукусима», сообщил представитель оператора АЭС TEPCO, добавив, что пока на площадке не наблюдается «никаких аномалий».