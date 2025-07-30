Time Magazine: На АЭС «Фукусима» прошли эвакуационные мероприятия после землетрясения на Камчатке

В прибрежных городах Хоккайдо в 10:46 утра по местному времени были зафиксированы волны высотой 30 сантиметров, а на порт Токати на Хоккайдо обрушились волны высотой 40 сантиметров. На 13:00 по местному времени цунами зафиксированы в гродах Эримо и Хаманка, в портах Ханасаки и Кусиро. В Тохоку и Канто наблюдались волны высотой от 20 до 40 сантиметров.