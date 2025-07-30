Time Magazine: На АЭС «Фукусима» прошли эвакуационные мероприятия после землетрясения на Камчатке

Согласно статье, Японское метеорологическое агентство в 9:40 утра по местному времени выпустило предупреждение о цунами от побережья Хоккайдо на севере до префектуры Вакаяма и южных островов Японии. Агентство призвало жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться. Предупреждения об эвакуации касаются почти 2 млн человек, в том числе более 10 000 человек на Хоккайдо, уточняет издание.
«Цунами будут повторяться. Не покидайте безопасных мест, пока предупреждение не будет снято», — говорится в заявлении агентства. По его данным, цунами может продолжаться более одного дня.
В прибрежных городах Хоккайдо в 10:46 утра по местному времени были зафиксированы волны высотой 30 сантиметров, а на порт Токати на Хоккайдо обрушились волны высотой 40 сантиметров. На 13:00 по местному времени цунами зафиксированы в гродах Эримо и Хаманка, в портах Ханасаки и Кусиро. В Тохоку и Канто наблюдались волны высотой от 20 до 40 сантиметров.
Аэропорт Сендай в префектуре Мияги на северо-востоке Японии закрыл свои взлетно-посадочные полосы. Было приостановлено движение некоторых поездов вблизи прибрежных районов и на Хоккайдо.
В 2011 году электростанция вышла из строя после землетрясения магнитудой 9,0 у берегов северо-восточной Японии и мощного цунами, которые привели к крупнейшей ядерной аварии в стране и второй по величине в мире за всю историю наблюдений. Сегодняшнее землетрясение на Камчатке признано сильнейшим после землетрясения в Японии 2011 года.
«Мы эвакуировали всех рабочих и служащих» на АЭС «Фукусима», сообщил представитель оператора АЭС TEPCO, добавив, что пока на площадке не наблюдается «никаких аномалий».