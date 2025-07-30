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В Бурятии оздоровительный лагерь проверили из-за отравления детей

У соцучреждения не было ветеринарных документов на некоторые продукты питания.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора проверили санаторно-оздоровительный лагерь в Селенгинском районе. В средствах массовой информации появилась информация, что там отправились дети. В связи с этим специалисты приехали с проверкой. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Анализ данных ветеринарных систем показал, что ответственные в лагере не оформляли в этом году сопроводительные документы на поступающие продукты питания, — уточнили в надзором ведомстве.

Это означает, что предприятие не контролировало продукцию животного происхождения, поэтому качество продуктов и сырья официально не подтверждено. Россельхознадзор вынес предостережение хозяйствующему субъекту за несоблюдение ветеринарных норм. Данные переданы в Роспотребнадзор и министерства республики.