В Бурятии оздоровительный лагерь проверили из-за отравления детей

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора проверили санаторно-оздоровительный лагерь в Селенгинском районе. В средствах массовой информации появилась информация, что там отправились дети. В связи с этим специалисты приехали с проверкой. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Анализ данных ветеринарных систем показал, что ответственные в лагере не оформляли в этом году сопроводительные документы на поступающие продукты питания, — уточнили в надзором ведомстве.
Это означает, что предприятие не контролировало продукцию животного происхождения, поэтому качество продуктов и сырья официально не подтверждено. Россельхознадзор вынес предостережение хозяйствующему субъекту за несоблюдение ветеринарных норм. Данные переданы в Роспотребнадзор и министерства республики.