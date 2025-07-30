В Бурятии оздоровительный лагерь проверили из-за отравления детей

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора проверили санаторно-оздоровительный лагерь в Селенгинском районе. В средствах массовой информации появилась информация, что там отправились дети. В связи с этим специалисты приехали с проверкой. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.