Начальника ОГИБДД «Лысковский» задержали за превышение полномочий

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области, в июле 2025 года сотрудник ГАИ находился на суточном дежурстве и обладал информацией о проведении мероприятий, направленных на привлечение к административной ответственности несовершеннолетнего родственника знакомого, не имеющего права управления транспортными средствами и передвигающегося по территории Лысковского округа на автомобиле. Сотрудник правоохранительных органов позвонил последнему и сообщил об этом, в результате чего несовершеннолетний нарушитель избежал наказания.