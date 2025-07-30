Начальника ОГИБДД «Лысковский» задержали за превышение полномочий

Противоправная деятельность начальника ОГИБДД отдела МВД России «Лысковский», обвиняемого в превышении должностных полномочий, пресечена УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По версии следствия, злоумышленник оказывал содействие по уклонению от ответственности представителям национальных диаспор.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области, в июле 2025 года сотрудник ГАИ находился на суточном дежурстве и обладал информацией о проведении мероприятий, направленных на привлечение к административной ответственности несовершеннолетнего родственника знакомого, не имеющего права управления транспортными средствами и передвигающегося по территории Лысковского округа на автомобиле. Сотрудник правоохранительных органов позвонил последнему и сообщил об этом, в результате чего несовершеннолетний нарушитель избежал наказания.
Фигуранту дела предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Проводится служебная проверка.
«При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.