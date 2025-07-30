«Земля уходила из-под ног» — кубанец пережил землетрясение на Камчатке

После полуторачасового ожидания и оценки ситуации было принято решение о передислокации лагеря в Петропавловск-Камчатский. Василенко отметил, что подобные события, которые раньше можно было только читать в учебниках, теперь пришлось пережить на собственном опыте. Участнику экспедиции удалось заснять последствия землетрясения на видео.