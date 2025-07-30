«Земля уходила из-под ног» — кубанец пережил землетрясение на Камчатке

Представитель Краснодарского края стал очевидцем сильнейшего землетрясения на Камчатке. Станислав Василенко, руководитель департамента Краснодарского отделения Русского географического общества, находился в составе группы Вулканического лагеря РГО, когда произошли мощные подземные толчки, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Землетрясение действительно страшное. Дом ходил ходуном, посуда падала, создавалось ощущение, что земля уходит из-под ног, — поделился Василенко.
Благодаря полученным на лекциях знаниям, участники экспедиции правильно среагировали на происходящее — заняли безопасные позиции в дверных проемах, а при усилении толчков оперативно эвакуировались на улицу.
После полуторачасового ожидания и оценки ситуации было принято решение о передислокации лагеря в Петропавловск-Камчатский. Василенко отметил, что подобные события, которые раньше можно было только читать в учебниках, теперь пришлось пережить на собственном опыте. Участнику экспедиции удалось заснять последствия землетрясения на видео.
Вулканический лагерь РГО собрал 15 победителей конкурсного отбора из разных регионов России и Беларуси. Программа включала обучение у специалистов различных направлений — от вулканологов до спасателей. Землетрясение, ставшее самым сильным на Камчатке с 1952 года, стало неожиданным, но показательным элементом этой образовательной экспедиции, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.