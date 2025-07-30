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Из-за крупной аварии на Тамани до пятницы без воды остались восемь поселений

В Темрюкском районе Краснодарского края в восьми населенных пунктах отсутствует водоснабжение. Последствия крупной аварии на Таманском групповом водопроводе планируют устранить до пятницы. Людям организуют подвоз воды. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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Источник: Российская газета

Без воды остались станицы Фонталовская и Запорожская, поселки Красноармейский, Ильич, Батарейка, Приазовский, Гаркуша и Береговой.

«Аварийные бригады работают круглосуточно, устраняют порывы на Таманском групповом водопроводе. Сегодня обнаружили еще два новых повреждения», — написал губернатор края.

Он уточнил, что аварийные работы планируют завершить к пятнице и поручил главе района Федору Бабенкову усилить подвоз воды, в первую очередь пенсионерам, многодетным, малоимущим, инвалидам и семьям участников СВО.

Предлагается установить дополнительные емкости с водой в пострадавших населенных пунктах.

Ситуация усугубляется тем, что сегодня, 30 июля, на Кубани прогнозируется жара до +41 градуса.

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