Из-за крупной аварии на Тамани до пятницы без воды остались восемь поселений

Без воды остались станицы Фонталовская и Запорожская, поселки Красноармейский, Ильич, Батарейка, Приазовский, Гаркуша и Береговой.
«Аварийные бригады работают круглосуточно, устраняют порывы на Таманском групповом водопроводе. Сегодня обнаружили еще два новых повреждения», — написал губернатор края.
Он уточнил, что аварийные работы планируют завершить к пятнице и поручил главе района Федору Бабенкову усилить подвоз воды, в первую очередь пенсионерам, многодетным, малоимущим, инвалидам и семьям участников СВО.
Предлагается установить дополнительные емкости с водой в пострадавших населенных пунктах.
Ситуация усугубляется тем, что сегодня, 30 июля, на Кубани прогнозируется жара до +41 градуса.