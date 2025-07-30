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ДТП с маршруткой в Брестской области: СК возбудил уголовное дело

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с маршрутным микроавтобусом, которое произошло 27 июля, об этом рассказали в пресс-службе СК.

Источник: СК Беларуси

Инцидент случился на 466 километре автодороги М-10, когда транспортное средство выполняло рейс «Иваново-Гродно».

По данным следствия, 47-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась.

В результате семь пассажиров получили травмы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты провели осмотр и зафиксировали следовую картину.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.