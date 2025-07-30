ДТП с маршруткой в Брестской области: СК возбудил уголовное дело

Инцидент случился на 466 километре автодороги М-10, когда транспортное средство выполняло рейс «Иваново-Гродно».
По данным следствия, 47-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась.
В результате семь пассажиров получили травмы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты провели осмотр и зафиксировали следовую картину.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.