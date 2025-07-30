Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сон на миллион: башкирская семья сорвала крупный лотерейный куш

Жители Башкирии увидели вещий сон и выиграли в лотерею.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Обычный сон превратился в реальный выигрыш для семейной пары из Башкирии. Супруги стали обладателями 1,2 миллиона рублей в лотерее. Как оказалось, мужчине накануне приснились цифры, которые он решил использовать в лотерейном билете.

Жена скептически относилась к электронным билетам, предпочитая бумажные варианты. Однако муж был уверен в успехе. Когда пришло SMS-оповещение о выигрыше, он специально не стал сразу проверять результат, чтобы сделать сюрприз супруге.

Оба были шокированы, увидешь сумму с шестью нулями. На следующий день они перепроверили информацию, не веря своему счастью. Убедившись в победе, пара отправилась в Москву для оформления выигрыша.

Семья, занимающаяся гостиничным и ресторанным бизнесом, планирует разумно распорядиться деньгами: часть средств пойдет на помощь матери, а остальное жители Башкирии хотят потратить на завершение строительства дома с баней и нужды детей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.