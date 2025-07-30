Сон на миллион: башкирская семья сорвала крупный лотерейный куш

Обычный сон превратился в реальный выигрыш для семейной пары из Башкирии. Супруги стали обладателями 1,2 миллиона рублей в лотерее. Как оказалось, мужчине накануне приснились цифры, которые он решил использовать в лотерейном билете.
Жена скептически относилась к электронным билетам, предпочитая бумажные варианты. Однако муж был уверен в успехе. Когда пришло SMS-оповещение о выигрыше, он специально не стал сразу проверять результат, чтобы сделать сюрприз супруге.
Оба были шокированы, увидешь сумму с шестью нулями. На следующий день они перепроверили информацию, не веря своему счастью. Убедившись в победе, пара отправилась в Москву для оформления выигрыша.
Семья, занимающаяся гостиничным и ресторанным бизнесом, планирует разумно распорядиться деньгами: часть средств пойдет на помощь матери, а остальное жители Башкирии хотят потратить на завершение строительства дома с баней и нужды детей.
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