Начальник Лысковского ГАИ Владимир Маракулин отправлен под домашний арест

Согласно информации, он был осведомлён о нарушениях в области безопасности дорожного движения представителями национальных диаспор, но оказывал им содействие по уклонению от ответственности.
Как уточнили в ГУ МВД России по региону, начальник ГАИ ОМВД России «Лысковский» предупредил знакомого о проведении рейда по выявлению лиц, управляющих транспортом и не имеющих на это права, так как знал, что его несовершеннолетний племянник может управлять автомобилем мужчины.
Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Автополицейскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники.