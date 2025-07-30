Начальник Лысковского ГАИ Владимир Маракулин отправлен под домашний арест

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, начальник ГАИ ОМВД России «Лысковский» предупредил знакомого о проведении рейда по выявлению лиц, управляющих транспортом и не имеющих на это права, так как знал, что его несовершеннолетний племянник может управлять автомобилем мужчины.