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В Минске задержан директор ночного клуба, он выращивал в подвале своего дома коноплю

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали 37-летнего директора ночного клуба, который выращивал у себя дома коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

В подвале его частного дома сотрудниками милиции обнаружен и изъят гроубокс, приспособления для выращивания наркосодержащих растений, четыре горшка с коноплей и 320 г марихуаны. Для ее хранения мужчина приобрел отдельный холодильник, который также установил в подвале. Кроме того, у правонарушителя обнаружено несколько разовых доз кокаина.

Он признался, что систематически употреблял наркотики. Супруга мужчины знала о его зависимости, однако не предпринимала никаких действий, несмотря на то, что в семье воспитывается ребенок. Соответствующая информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело, проверка продолжается — в том числе рейды пройдут в заведении, которое принадлежит мужчине.