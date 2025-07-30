В Минске задержан директор ночного клуба, он выращивал в подвале своего дома коноплю

В подвале его частного дома сотрудниками милиции обнаружен и изъят гроубокс, приспособления для выращивания наркосодержащих растений, четыре горшка с коноплей и 320 г марихуаны. Для ее хранения мужчина приобрел отдельный холодильник, который также установил в подвале. Кроме того, у правонарушителя обнаружено несколько разовых доз кокаина.