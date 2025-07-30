Самарец получил 6 лет колонии за участие в криминальной субкультуре АУЕ

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Самарской области, 17 августа Красноглинский районный суд города Самары огласил вердикт в отношении 41-летнего местного жителя. Он был признан виновным в причастности к деятельности, осуществляемой экстремистской субкультурой.
Суд установил, что мужчина, будучи в тюрьме, активно поддерживал и распространял криминальные идеи. Он распределял роли среди заключенных, продвигал преступные «понятия» и вовлекал других осужденных в эту систему.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к шести годам заключения в колонии особого режима.
Справка:
АУЕ (аббревиатура от «Арестантский уклад един») — запрещённая в России экстремистская организация, представляющая собой криминальную субкультуру, основанную на воровских понятиях и культуре тюремной иерархии. Верховный суд РФ признал её экстремистской 17 августа 2020 года.
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