Обыски прошли в здании Минобрнауки Ингушетии

Ранее прокуратура Ингушетии передала в Магасский районный суд уголовное дело о мошенничестве, связанное с хищением более 15,7 млн рублей, выделенных на подготовку к ЕГЭ. Обвиняемыми по делу проходят бывшие директор регионального центра обработки информации и начальник отдела бухгалтерского учета Минобрнауки республики. По версии следствия, в 2018—2019 годах чиновники похитили средства, организовав составление подложных документов на 84 фиктивное лицо, которые якобы выполнили работы по подготовке к экзаменам, а также завысив размер компенсаций, предназначенных для 140 учителей, участвовавших в проведении ЕГЭ.