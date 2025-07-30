Обыски прошли в здании Минобрнауки Ингушетии

Сотрудники силовых структур провели следственные мероприятия в здании Министерства образования и науки республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Как пишет Интерфакс, во время проведения обысков вход в здание ведомства был заблокирован. Источник агентства предположил, что происходящее может быть связано с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, выделенных на подготовку к ЕГЭ в Ингушетии.
Ранее прокуратура Ингушетии передала в Магасский районный суд уголовное дело о мошенничестве, связанное с хищением более 15,7 млн рублей, выделенных на подготовку к ЕГЭ. Обвиняемыми по делу проходят бывшие директор регионального центра обработки информации и начальник отдела бухгалтерского учета Минобрнауки республики. По версии следствия, в 2018—2019 годах чиновники похитили средства, организовав составление подложных документов на 84 фиктивное лицо, которые якобы выполнили работы по подготовке к экзаменам, а также завысив размер компенсаций, предназначенных для 140 учителей, участвовавших в проведении ЕГЭ.