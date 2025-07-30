В Иркутской области на перегоне Ангасолка-Слюдянка локомотив сошел с рельс

В Иркутской области на перегоне Ангасолка — Слюдянка локомотив сошел с рельсов. Это случилось из-за излома оси колес. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, локомотив был в сцепке с другими вагонами. Железнодорожный состав не опрокинулся.
— В результате произошедшего никто не пострадал, задержки поездов нет, сейчас устанавливают размер ущерба, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас устанавливают причины схода локомотива с рельсов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 1 по 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции.