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В Иркутской области на перегоне Ангасолка-Слюдянка локомотив сошел с рельс

Это случилось из-за излома оси колес.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Восточно-сибирская транспортная прокуратура

В Иркутской области на перегоне Ангасолка — Слюдянка локомотив сошел с рельсов. Это случилось из-за излома оси колес. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, локомотив был в сцепке с другими вагонами. Железнодорожный состав не опрокинулся.

— В результате произошедшего никто не пострадал, задержки поездов нет, сейчас устанавливают размер ущерба, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас устанавливают причины схода локомотива с рельсов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 1 по 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции.