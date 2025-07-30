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Футболиста «Акрона» Бардыбахина могут лишить свободы за драку на базе отдыха

23-летний защитник принадлежит тольяттинскому клубу, но находится в аренде в «Роторе».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

23-летний защитник принадлежит тольяттинскому клубу, но находится в аренде в «Роторе».

Вячеслав Бардыбахин присоединился к «Акрону» в июле прошлого года. В форме «молодых и звонких» провел 15 встреч. Заработал три «горчичника». Также получил красную карточку в кубковом матче с «Зенитом» 2 октября 2024-го (1:5).

До переезда к «красно-черным» играл за «Енисей» и «Тюмень». А этим летом отправился в аренду в волгоградский «Ротор».

Сейчас проходит по уголовному делу по факту умышленного причинения вреда здоровью. В мае прошлого года вместе с другими футболистами поссорился и подрался с другими посетителями базы отдыха в Красноярске.

«Увидев лежачего на земле мужчину, обвиняемый подбежал к нему и нанес не менее трех ударов кулаком по голове. Когда потерпевший попытался встать — перекинул того через бедро и продолжил бить», — сообщили в местной прокуратуре.

Пострадавший получил тупую лицевую травму. Материалы по делу передали в Советский районный суд Красноярска.

Ранее наставник «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему Артем Дзюба не сыграл с «Балтикой» 29 июля.

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