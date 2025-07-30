В Уфе чиновник спас тонувшего рыбака

По его словам, Исхаков рыбачил у реки, когда заметил тонущего человека. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь. Подплыв ближе, он понял, что рыбак без сознания. Вытащив его на берег, Исхаков обнаружил, что мужчины остановилось дыхание, но благодаря знанию основ первой помощи, чиновнику удалось вернуть человека к жизни с помощью искусственного дыхания. После этого Исхаков вызвал медиков и передал им спасенного.