В Уфе чиновник спас тонувшего рыбака

Во время выходных в селе Кабаково едва не утонул мужчина. Его спас работник уфимской администрации Руслан Исхаков. О подвиге чиновника рассказал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
По его словам, Исхаков рыбачил у реки, когда заметил тонущего человека. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь. Подплыв ближе, он понял, что рыбак без сознания. Вытащив его на берег, Исхаков обнаружил, что мужчины остановилось дыхание, но благодаря знанию основ первой помощи, чиновнику удалось вернуть человека к жизни с помощью искусственного дыхания. После этого Исхаков вызвал медиков и передал им спасенного.
— Руслан — настоящий герой, и я им горжусь! Его скромность и отвага служат примером для всех нас, — отметил Хамитов в своих соцсетях.
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