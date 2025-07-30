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Машина опрокинулась на крышу после наезда на бетонный забор в Уфе

ДТП произошло в 7 утра на ул. Фронтовых бригад.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Отдел ГИБДД по Уфе

Машина опрокинулась на крышу после наезда на бетонный забор в Уфе. ДТП произошло сегодня, 30 июля, в 7 утра на ул. Фронтовых бригад.

Как сообщают в ГАИ Уфы, «Киа Рио» двигалась со стороны ул. Транспортной в сторону ул. Георгия Мушникова. Не справившись с рулевым управлением, водитель допустил наезд на бетонное ограждение и опрокидывание на крышу. Однако он в аварии не пострадал.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования водителя на состояние опьянения, результат показал 0,625 мг/л», — сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По факту ДТП начато административное расследование.