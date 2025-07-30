Машина опрокинулась на крышу после наезда на бетонный забор в Уфе

Как сообщают в ГАИ Уфы, «Киа Рио» двигалась со стороны ул. Транспортной в сторону ул. Георгия Мушникова. Не справившись с рулевым управлением, водитель допустил наезд на бетонное ограждение и опрокидывание на крышу. Однако он в аварии не пострадал.