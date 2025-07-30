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Узбекистанцы не пострадали во время землетрясения на Камчатке

По предварительным данным, среди пострадавших во время землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области нет граждан Узбекистана, сообщил генконсул РУз во Владивостоке Юсуп Кабулжанов.

Жители двух российских регионов почувствовали сильные подземные толчки утром 30 июля. Эпицентр располагался в Тихом океане в 161 км от Петропавловска-Камчатского, магнитуда толчков достигала 8,7.

Землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Известно о частичном обрушении здания детского сада. Пострадавшие во время подземных толчков находятся под наблюдением врачей.

Жителей и гостей Камчатки и Сахалина предупредили об угрозе новых менее сильных подземных толков в ближайшие дни. Юсуп Кабулжанов призвал граждан Узбекистана следовать инструкциям экстренных служб.

При возникновении каких-либо сложностей узбекистанцы могут обратиться в дипмиссию республики во Владивостоке по телефонам +7 (423) 260−48−00 и +7 (902) 078−70−07.