Узбекистанцы не пострадали во время землетрясения на Камчатке

Жители двух российских регионов почувствовали сильные подземные толчки утром 30 июля. Эпицентр располагался в Тихом океане в 161 км от Петропавловска-Камчатского, магнитуда толчков достигала 8,7.
Землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Известно о частичном обрушении здания детского сада. Пострадавшие во время подземных толчков находятся под наблюдением врачей.
Жителей и гостей Камчатки и Сахалина предупредили об угрозе новых менее сильных подземных толков в ближайшие дни. Юсуп Кабулжанов призвал граждан Узбекистана следовать инструкциям экстренных служб.
При возникновении каких-либо сложностей узбекистанцы могут обратиться в дипмиссию республики во Владивостоке по телефонам